Даниил Медведев — о спорах с тренером: в основном объясняться приходится мне

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о словесных перепалках с тренером Жилем Сервара.
«У нас иногда такое случается. Но не по 10 раз за игру. Может быть, 2-3 раза за матч, 2-3 раза за тренировку. Такой перепалки, как в Австралии, больше не было. Но мы всё это обсуждаем. Нам приходится объясняться друг перед другом, в основном мне.
Я объяснился, мы пообщались. Конечно, это неприятно. Но когда ты проводишь с кем-то по 300-330 дней в году, такое случается. Отношения могут быть хорошими, но бывает, что кто-то находится в плохом настроении. Думаю, мы уважаем друг друга. Это самое главное. Мы отлично справляемся: я — как игрок, он — как тренер. За пределами корта нам легко в общении. Если и происходит спор, то мы не считаем это проблемой. Мы всё можем обсудить», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.
Сегодня, 7 сентября, Даниил в четвертьфинале US Open сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
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