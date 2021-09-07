Сегодня, 7 сентября, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Поединок поставлен первым запуском на арене Артура Эша и начнётся в 19:00 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Отдаст ли Медведев хотя бы один сет голландцу ван де Зандсхулпу в четвертьфинале US Open?»
Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (12), либо с испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией.
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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