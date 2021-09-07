Зверев: со мной по-прежнему родители, брат и команда, но теперь все решения я принимаю сам

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев назвал одну из составляющих своего прогресса в текущем сезоне. 24-летний Зверев завоевал золотую медаль Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), выиграл два турнира серии «Мастерс» — в Мадриде (Испания) и Цинциннати (США), а также турнир ATP-500 в Акапулько (Мексика).

«В начале года я полностью взял жизнь в свои руки. Это было очень важным решением. Когда всё находится под твоим непосредственным контролем, теннис не становится исключением. Конечно, рядом со мной по-прежнему родители, брат и команда, но все решения я принимаю сам. В этом и заключается разница», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.

Ранее Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2021, обыграв в трёх сетах итальянца Янника Синнера. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) в пользу немца. За право выйти в полуфинал турнира Зверев сразится с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР.