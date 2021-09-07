Даниил Медведев во второй раз на US Open — 2021 выиграл сет со счётом 6:0

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во второй раз на Открытом чемпионате США – 2021 выиграл сет со счётом 6:0.
В первый раз это случилось в третьем круге US Open – 2021 в матче с испанцем Пабло Андухаром, во второй – в текущем поединке с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.
Напомним, Медведев и ван де Зандсхулп борются за выход в полуфинальную стадию турнира. В данный момент Даниил ведёт 2:0 по сетам.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп в 1/4 финала US Open.
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим, он пропускает текущий розыгрыш из-за травмы. В финальном матче Тим обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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