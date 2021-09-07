Даниил Медведев впервые проиграл сет на US Open — 2021
Поделиться
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые проиграл сет на на Открытом чемпионате США – 2021. Однако остался единственным теннисистом, не проигравшим ни одного сета до четвертьфинального матча.
Беспроигрышную серию Медведева (2) прервал представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп (Q), который в данный момент борется с Даниилом за выход в полуфинал US Open – 2021. Текущий счёт встречи – 2:1 по сетам в пользу россиянина.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп в 1/4 финала US Open.
По ходу турнира Медведев в трёх сетах обыграл француза Ришара Гаске, немца Доминика Кёпфера, испанца Пабло Андухара и британца Даниэля Эванса (24).
Комментарии
- 7 сентября 2021
-
21:03
-
20:30
-
20:11
-
17:58
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:19
-
16:00
-
15:41
-
15:19
-
15:18
-
14:34
-
14:18
-
14:03
-
13:39
-
12:26
-
12:17
-
11:11
-
10:25
-
10:10
-
09:22
-
09:15
-
08:25
-
08:09
-
05:44
-
02:56
-
02:06
-
00:51
-
00:24
- 6 сентября 2021
-
23:22
-
23:12
-
21:41
-
21:15
-
20:53
Партнерский контент