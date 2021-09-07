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Даниил Медведев впервые проиграл сет на US Open — 2021

Даниил Медведев впервые проиграл сет на US Open — 2021
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые проиграл сет на на Открытом чемпионате США – 2021. Однако остался единственным теннисистом, не проигравшим ни одного сета до четвертьфинального матча.

Беспроигрышную серию Медведева (2) прервал представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп (Q), который в данный момент борется с Даниилом за выход в полуфинал US Open – 2021. Текущий счёт встречи – 2:1 по сетам в пользу россиянина.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп в 1/4 финала US Open.

По ходу турнира Медведев в трёх сетах обыграл француза Ришара Гаске, немца Доминика Кёпфера, испанца Пабло Андухара и британца Даниэля Эванса (24).

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