Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал US Open – 2021. В четвертьфинальной встрече Медведев (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4.

«Ботик провёл просто потрясающий турнир. На моей памяти я дважды играл в квалификации «Шлемов» и ни разу не попадал в основу. А он из квалификации пробился в четвертьфинал. К тому же он провёл много тяжёлых матчей, но сегодня всё равно сумел вернуться в игру, показать потрясающий уровень в последних сетах. Если он продолжит так играть, то попадёт в топ-30, топ-50 минимум. Будем надеяться, что у него получится.

Игра сегодня изменилась из-за него. В первых двух сетах он ошибался, я контролировал игру. А в третьем сете он снизил количество ошибок, стал действовать мощнее, агрессивнее. Брейк-пойнт он реализовал форхендом навылет. Мне стало намного тяжелее. Я остался доволен четвёртым сетом. На подаче я проиграл, кажется, два очка, и это позволяло постоянно на него давить. В итоге при счёте 6:5 я сделал брейк, удалось победить без тай-брейка – это всегда приятно», — сказал Медведев в послематчевом интервью на корте.