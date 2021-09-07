Даниил Медведев оценил потенциальных соперников в полуфинале US Open — 2021

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что его потенциальные соперники в полуфинале US Open – 2021 младше его. За право стать финалистом Медведев (2) поборется либо с 21-летним Феликсом Оже-Альяссимом (Канада, 12), либо с 18-летним Карлосом Алькарас Гарфией (Испания). Самому Даниилу — 25.
«Это здорово. Да, я больше не Next Gen, но всё равно ещё молод. И для тенниса здорово, что Феликс и Карлос – оба супермолодые – и так хорошо играют.
Мы не встречались по юниорам, потому что я чуть старше. Но сейчас мы как будто вместе прорвались. Кто-то из нас пройдёт в финал, и это круто. Сегодня я с удовольствием посмотрю их матч, а потом буду готовиться играть с победителем», – сказал Медведев в послематчевом интервью на корте.
- 7 сентября 2021
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