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Владимир Камельзон отреагировал на выход Даниила Медведева в полуфинал US Open — 2021

Владимир Камельзон отреагировал на выход Даниила Медведева в полуфинал US Open — 2021
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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в полуфинал Открытого чемпионата США – 2021. В четвертьфинальной встрече Медведев (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4.

«Если первые два сета для Медведева были лёгкими, то третий уже показал, что нидерландец зацепился. Самое интересное было в четвёртом сете. Ботик вышел из квалификации, сделал скачок. Такого раньше не было, все ориентировались на рейтинг. Сейчас такое стало появляться. В заключительном сете Даня показал то, что умеет лучше всего. Заслуга Медведева в подаче, он её уверенно держит и это даёт ему возможность выигрывать и быть игроком номер один», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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