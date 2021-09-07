Камельзон: Алькарас будет хорошо смотреться с Медведевым в полуфинале, он замена Надалю

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон ответил, кто из потенциальных соперников Даниила Медведева в полуфинале US Open – 2021 был бы предпочтительнее – 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим или 18-летний испанец Карлос Алькарас Гарфия.

«Кто хорошо будет смотреться с Даней в полуфинале? Алькарас, очень мне нравится этот молодой испанец. Я уже говорил и скажу ещё раз — это будущее мирового тенниса, это замена Надалю. Карлос уникальный парень, хорошо подготовленный и с крутыми тренерами, которые знают, что делать. Они берут весь опыт Надаля и работают. Также Алькарас психологически устойчив, не связывается с трибунами, не базарит. Карлос просто играет в теннис, он получает удовольствие от игры и ему всего 18 лет!

Но в полуфинале удобных игроков нет, если человек туда прорвался, пусть даже с 100-й строчки рейтинга – это не просто так. К этому надо готовиться. В интервью Медведев аккуратно прошёлся по своим возможным соперникам, он будет смотреть игру, но это не играет никакой роли. Они все хорошо знают друг друга», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.