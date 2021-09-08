19-летняя Фернандес стала полуфиналисткой US Open – 2021, на тай-брейке обыграв Свитолину

19-летняя канадка Лейла Фернандес пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США – 2021.
В четвертьфинальном матче Фернандес обыграла пятую сеяную украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Фернандес 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Свитолиной — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
За право стать финалисткой US Open – 2021 Фернандес сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге, потерпев поражение именно от Фернандес.
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