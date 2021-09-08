Лейла Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой US Open после Марии Шараповой

73-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой Открытого чемпионата США после россиянки Марии Шараповой в 2005-м.
В четвертьфинальном матче US Open – 2021 Фернандес обыграла пятую сеяную украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) и сенсационно пробилась в полуфинал турнира. За право стать финалисткой Фернандес сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).
Отметим, что 6 сентября Фернандес исполнилось 19 лет. Шарапова же пробилась в полуфинал US Open – 2005, когда ей было 18 лет. Тогда она в трёх сетах уступила представительнице Бельгии Ким Клейстерс со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 3:6.
Успешное выступление на US Open – 2021 обеспечило Фернандес дебют в топ-40 мирового рейтинга.
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