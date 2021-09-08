Фернандес высказалась о победе над Свитолиной в четвертьфинале US Open

73-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес высказалась о победе над пятой ракеткой мира, представительницей Украины Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Честно говоря, я понятия не имею, что я чувствую сейчас/ Я так нервничала… Большое спасибо болельщикам, которые подбадривали меня. Вы помогли мне выжить сегодня», — приводит слова Фернандес официальный сайт US Open.

За право стать финалисткой Фернандес сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге, потерпев поражение именно от Фернандес.