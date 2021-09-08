Свитолина прокомментировала поражение от Фернандес в четвертьфинале US Open
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Пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США от 73-й ракетки мира, канадки Лейлы Фернандес.
«Сдаться — это не вариант. Я оставила своё сердце там. Однако, к сожалению, не сегодня. Молодец, Лейла, смелое выступление! Спасибо US Open и всем за вашу любовь», — написала Свитолина в своём «твиттере».
За право стать финалисткой Фернандес сразится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла чешку Барбору Крейчикову.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге, потерпев поражение именно от Фернандес.
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