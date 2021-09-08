US Open — 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 7 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны два матча 1/4 финала в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Мужчины. 1/4 финала

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — 6:3, 3:1, отказ Алькараса Гарфии.

В полуфинале Медведев сыграет с Оже-Альяссимом. Даниил, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, в третий раз кряду вышел в полуфинал US Open.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».



В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).