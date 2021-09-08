Карен Хачанов написал пост о матче Россия — Мальта. Пресс-служба сборной отреагировала

Российский теннисист Карен Хачанов вчера, 7 сентября, побывал на футбольном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Мальты (2:0).

«Первый раз сегодня смог побывать на матче сборной. Всех с победой!» — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова

Пресс-служба сборной России отреагировала на пост теннисиста, написав в комментарии: «Ждём ещё».

Карен неудачно выступил на проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США. Хачанов, посеянный под 25-м номером, в стартовом для себя поединке в пяти сетах уступил представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.

Ранее на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) Карен Хачанов завоевал серебряную медаль.