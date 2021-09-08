Карен Хачанов написал пост о матче Россия — Мальта. Пресс-служба сборной отреагировала
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов вчера, 7 сентября, побывал на футбольном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Мальты (2:0).
«Первый раз сегодня смог побывать на матче сборной. Всех с победой!» — написал Хачанов.
Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова
Пресс-служба сборной России отреагировала на пост теннисиста, написав в комментарии: «Ждём ещё».
Карен неудачно выступил на проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США. Хачанов, посеянный под 25-м номером, в стартовом для себя поединке в пяти сетах уступил представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.
Ранее на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) Карен Хачанов завоевал серебряную медаль.
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
09:22
-
09:16
-
08:47
-
08:37
-
08:29
-
08:19
-
08:12
-
05:39
-
05:27
-
04:53
-
04:34
-
03:48
-
03:24
-
01:00
-
00:40
-
00:29
- 7 сентября 2021
-
23:39
-
23:17
-
22:44
-
22:35
-
22:28
-
22:12
-
22:00
-
21:47
-
21:37
-
21:03
-
20:30
-
20:11
-
17:58
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:19
-
16:00
-
15:41
Партнерский контент