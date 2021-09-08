Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова: чао, Венеция! Буду сильно скучать

Мария Шарапова: чао, Венеция! Буду сильно скучать
Комментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что покидает Венецию, куда приезжала на кинофестиваль.

«Чао, Венеция! Буду сильно скучать», — написала Шарапова.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Шараповой

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

Новость по теме
«Извините, туфли не поместились». Шарапова показала фото с Венецианского кинофестиваля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021