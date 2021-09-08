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Феликс Оже-Альяссим стал самым молодым игроком, вышедшим в полуфинал US Open с 2009 года

Феликс Оже-Альяссим стал самым молодым игроком, вышедшим в полуфинал US Open с 2009 года
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21-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (15-е место рейтинга) стал самым молодым игроком, сумевшим добраться до полуфинала Открытого чемпионата США с 2009 года.

В 2009 году аргентинец Хуан Мартин дель Потро выиграл титул на US Open в возрасте 20 лет.

Выход в полуфинал позволил Феликсу стать первым канадцем в истории турниров, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США.

Также Феликс Оже-Альяссим стал первым игроком 2000 года рождения, вышедшим в полуфинал «Больших шлемов». Первым теннисистом 1999 года рождения, сумевшим выйти в полуфинал турниров «Большого шлема» был его соотечественник Денис Шаповалов.

В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встречался с 18-летним представителем Испании Карлосом Алькарасом Гарфией (55-е место рейтинга), который снялся с матча в середине второго сета при счёте 6:3, 3:1 в пользу канадца.

За выход в финал турнира Оже-Альяссим поспорит со втором ракеткой мира Даниилом Медведевым. Встреча между канадцем и россиянином пройдёт в пятницу, 10 сентября.

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