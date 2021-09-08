Даниил Медведев: если сыграю хорошо, Оже-Альяссиму легко не будет

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале он победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. За выход в финал россиянин поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
«Я очень рад вновь выйти в полуфинал US Open, в третий раз подряд. Ещё четыре года назад и я мечтать не мог о таком. Это был непростой матч. Первые два сета прошли под моим контролем. Соперник ошибался в важных моментах. Я ощущал лёгкость.
Но третий и четвёртый сеты прошли в упорной борьбе. Ботик играл на топ-уровне, мощно подавал, ломал ритм. Рад, что в четвёртой партии я уверенно удерживал геймы на своей подаче и сумел сделать брейк. Это был хороший матч с тактической точки зрения. Мне понравилось.
Для Оже-Альяссима это будет первый полуфинал. Опыт, конечно, это ещё не всё, ведь я свой первый полуфинал на турнире «Большого шлема» выиграл. Если ты играешь в своём первом полуфинале, это ещё не значит, что ты точно уступишь. Но я рад, что у меня больше опыта. Я знаю, что нужно делать. Я не буду скован. Если я сыграю хорошо, сопернику легко не будет», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
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