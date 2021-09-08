Даниил Медведев ответил на вопрос о возможной встрече с Новаком Джоковичем на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США ответил на вопрос о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в поединке за титул. В четвертьфинале уроженец Москвы победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

«Я не думаю о Джоковиче. Как мы уже увидели, на этом турнире любой может обыграть любого. Если мы с Новаком дойдём до финала, то я буду доволен. Думаю, он тоже порадуется. Он играет в те дни, когда не играю я. Я слежу за его матчами, потому что мне нравится смотреть теннис. Вот и всё», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Джокович в четвертьфинале сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.