Даниил Медведев — об отсутствии Федерера и Надаля на US Open: мне всё равно

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал отсутствие швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате США 2021 года.
«Я никак это не ощущаю. У всех может быть своя точка зрения, это нормально. Но их отсутствие ощущалось больше, когда они были несколько моложе и всегда доходили до полуфиналов.
Да, их отсутствие открывает места для других игроков. Но, например, если говорить обо мне… Я трижды подряд дошёл до полуфинала US Open, можно ли сказать, что я всё время занимаю одно из этих мест? Думаю, дело всё-таки в уровне игры, теннисных способностях.
Я не чувствую изменений в энергетике турнира из-за их отсутствия. Я всегда стараюсь сам играть как можно лучше. Мне всё равно, участвуют ли в US Open Федерер и Надаль. Я хочу завоевать титул. Если бы они были здесь, мне пришлось бы тяжелее. Ещё труднее было бы, если бы им сейчас было по 30. Я стараюсь показывать свой лучший теннис, так что мне всё равно — участвуют они или нет», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
В полуфинале US Open Даниил сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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