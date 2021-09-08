Крейчикова: мне нужно лучше планировать расписание

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала физические проблемы, которые она испытывала на Открытом чемпионате США.
«Видела где-то, что в последнее время я провела 104 или 105 матчей. На самом деле это очень много. Не ожидала, что буду играть на таком высоком уровне. В какой-то момент мне точно придётся остановиться, мне нужно отдохнуть. Сейчас действительно трудно сказать, потому что впереди ещё так много турниров. Мне нужно составить хорошее, удобное расписание.
Не предполагала, что я буду игроком из топ-10, давать пресс-конференцию в одном из главных залов. Всё это просто замечательно. Конечно, я должна буду сделать паузу в какой-то момент. Мне нужно лучше планировать турниры, особенно на следующий год, чтобы в конце сезона у меня осталось больше сил», — приводит слова Крейчиковой US Open.
В четвертьфинале Крейчикова уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 1:6, 4:6.
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