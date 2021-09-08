«Надо хорошо завязать шнурки». Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с Медведевым

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Мы встречались всего однажды, в 2018 году в Торонто. Это был прекрасный поединок. Я вёл с брейком, у меня были шансы на победу. Это было обидное поражение. Но мы тогда были другими игроками. Кажется, в то время Медведев был где-то 50-м или 60-м в рейтинге. Меня вообще ещё не было в топ-100. Это другая ситуация.

Конечно, он выйдет на матч с уверенностью в своих силах. Мне тоже нужно быть уверенным. Мне нужно будет хорошо подавать, провести прекрасный матч и уверенно действовать во всех аспектах игры. Я постараюсь оказывать давление на него, но это будет непросто. Нужно быть готовым к его лучшей игре. Надо хорошо завязать шнурки, потому что бегать придётся много. Это будет интересно», — цитирует Оже-Альяссима официальный сайт турнира.