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18-летний Карлос Алькарас Гарфия: очень тяжело так заканчивать выступление на US Open

18-летний Карлос Алькарас Гарфия: очень тяжело так заканчивать выступление на US Open
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18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия прокомментировал решение сняться по ходу четвертьфинального матча Открытого чемпионата США с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом при счёте 3:6, 1:3.

«Очень тяжело так заканчивать выступление на US Open. Но у меня не было выбора. В первую очередь мне нужно следить за своим здоровьем. Это долгий матч, я чувствовал себя не очень хорошо. Я не мог продолжать игру, поэтому снялся. У меня возникла проблема с приводящей мышцей.

Я провёл два пятисетовых матча подряд, сыграл на прекрасном уровне. Но проводить столь интенсивные четырёхчасовые игры непросто. Я к такому не привык. Сложно восстановиться после этого», — приводит слова испанца официальный сайт турнира.

Следующим соперником Оже-Альяссима будет россиянин Даниил Медведев.

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