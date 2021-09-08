Андрей Чесноков назвал фаворита полуфинала US Open между Медведевым и Оже-Альяссимом

Российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
«Матч с Оже-Альяссимом будет сложным. Что касается Медведева, то хорошо, что вчера он проиграл сет. С первого матча Даня уверенно всех обыгрывал, нужно, чтобы играли нервы. Порой это очень хорошо, когда есть борьба, психика становится устойчивее ближе к финалу. Сейчас Медведев свежий и готов быть в финале. Но Альяссим может показать феноменальную игру. Больше шансов в этом матче у Медведева», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Выход в 1/2 финала позволил Феликсу Оже-Альяссиму стать первым канадцем в истории турниров, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США.
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