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Андрей Чесноков назвал фаворита полуфинала US Open между Медведевым и Оже-Альяссимом

Андрей Чесноков назвал фаворита полуфинала US Open между Медведевым и Оже-Альяссимом
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Российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

«Матч с Оже-Альяссимом будет сложным. Что касается Медведева, то хорошо, что вчера он проиграл сет. С первого матча Даня уверенно всех обыгрывал, нужно, чтобы играли нервы. Порой это очень хорошо, когда есть борьба, психика становится устойчивее ближе к финалу. Сейчас Медведев свежий и готов быть в финале. Но Альяссим может показать феноменальную игру. Больше шансов в этом матче у Медведева», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Выход в 1/2 финала позволил Феликсу Оже-Альяссиму стать первым канадцем в истории турниров, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США.

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