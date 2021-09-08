Оже-Альяссим: сотрудничество с Тони Надалем было верным решением

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился мнением о работе с тренером Тони Надалем.

«Мы работаем с декабря прошлого года. Это было верное решение для меня. Он помог мне улучшить стабильность игры, качество моих движений, мою сосредоточенность и концентрацию. В целом, я думаю, что главное — это вера и уверенность, которые он приносит мне и всем членам моей команды.



У меня есть Фредерик, мой главный тренер, он был со мной с самого детства, который знает меня и мою игру во всех аспектах. У него есть долгосрочное видение. Также у меня есть Тони, который уже достигал того, к чему мы стремимся — выигрывать крупные турниры, став номером один в мире. Я думаю, он привносит веру в то, что это выполнимо, это то, чего мы можем достичь, если будем делать правильные вещи и работать в правильном направлении», — приводит слова Оже-Альяссима US Open.