Дарья Касаткина: уже скучаю по предматчевой подготовке, лёжа на травке

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в «Инстаграме» после завершения выступления на Открытом чемпионате США. В третьем круге соревнований в одиночном разряде 25-я сеяная Касаткина потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной со счётом 4:6, 2:6. В матче второго круга в парном разряде Дарья и эстонка Анетт Контавейт уступили хорватке Дарии Юрак и Андрее Клепач из Словении — 1:6, 2:6.

«Уже скучаю по предматчевой подготовке, лёжа на травке. Увидимся с Нью-Йорком через год», — написала Касаткина.

Фото: «Инстаграм» Дарьи Касаткиной

В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.