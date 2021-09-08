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Жена Джоковича показала третью смену Новака после матчей на US Open

Жена Джоковича показала третью смену Новака после матчей на US Open
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Жена сербского теннисиста Новака Джоковича Елена в своём «инстаграме» выложила видео, на котором первая ракетка мира моет посуду.

«Третья смена Новака. Вот как он медитирует после вечернего матча на Открытом чемпионате США. Он мой самый ценный игрок на кухне», — подписала видео Елена Джокович.

Подписчики оставили следующие комментарии.

«Особенность великих — это простота», «Браво, пусть мужчины учатся у вас работе по дому», «Ты можешь быть Джоковичем хоть сто раз, но кастрюли нужно мыть». Некоторые переживали, что Новак неэкономно использует воду: «Восхитительно! Хотя жаль, что он не закрывает кран».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Елены Джокович.

Джокович в четвёртом круге турнира US Open обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. В четвертьфинале Открытого чемпионата США сербский теннисист встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

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