Янчук: Медведев скушает Оже-Альяссима не поперхнувшись. Соперник не особо надёжен

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал фаворита в полуфинальном матче Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Я могу быть немного увлечённым или патриотичным, но по моим ощущениям в матче Медведев — Оже-Альяссим процентов 90 будет в пользу российского теннисиста. Медведев скушает Оже-Альяссима не поперхнувшись. Сейчас Феликс сыграл убедительно, но в целом он не особо надёжен. В таких матчах нужно иметь железный характер, упорство и веру в себя — то, чего Оже-Альяссиму не всегда хватает. Верю, что Медведев попадёт в финал US Open.



Вообще пока рано говорить, что канадец будет одним из главных конкурентов Медведева. Думаю, что на титул US Open сейчас претендуют три теннисиста: Медведев, Джокович и Зверев. Я ставлю на эту тройку, и Оже-Альяссим сюда не попадает. Джокович сейчас воспрял, Зверев находится в отличной форме, но Даниил может выиграть на характере», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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