Выиграет ли Даниил Медведев US Open — 2021?

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в третий раз кряду вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, вчера, 7 сентября, обыграв в четвертьфинале текущего турнира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4.

При этом в финал US Open Медведев пробивался однажды, в 2019 году. Тогда в решающем матче турнира он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

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Чтобы выйти во второй для себя финал в Нью-Йорке, Медведеву предстоит обыграть канадца Феликса Оже-Альяссима (12). Поединок состоится 10 сентября в 22:00 мск.

Отметим, что в другой части сетки US Open — 2021 полуфиналисты ещё не определены. Они станут известны после матчей Александр Зверев (Германия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) и Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).