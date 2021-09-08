19-летняя Лейла Фернандес: я умею использовать энергию толпы в своих целях

19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес, ранее вышедшая в полуфинал US Open — 2021, ответила, как преодолевает волнение, играя на центральном корте турнира.

Напомним, в четвертьфинальном матче Фернандес неожиданно обыграла пятую сеяную украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

«Если честно, то я с самого детства мечтала выступать на центральных кортах крупнейших арен на глазах у родителей. Даже в школе я постоянно участвовала в разных спектаклях, танцевала и пела, только ненавидела презентации перед классом. То есть всегда получала удовольствие от таких вещей. Со временем я научилась использовать энергию болельщиков в своих целях, даже если они поддерживают не меня», — приводит слова Фернандес пресс-служба US Open.