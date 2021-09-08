Анастасия Павлюченкова подвела итоги выступления на Открытом чемпионате США — 2021

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате США — 2021. Россиянка дошла до четвёртого круга турнира, где уступила четвёртой ракетке мира чешке Каролине Плишковой со счётом 5:7, 4:6. По ходу турнира 14-я сеяная Павлюченкова обыграла Элисон Риске (США), Анну Шмидлову (Словакия) и соотечественницу Варвару Грачёву.

«Потрясающие дни в Нью-Йорке на US Open. Спасибо вам за всё! Увидимся в следующем году. И отдельное спасибо моему физио и друзьям, которые помогли пройти через эти сложные времена, когда рядом не было брата-тренера», — написала Павлюченкова в своём «твиттере».

Отметим, что брат и по совместительству тренер Павлюченковой Александр не смог прилететь в Нью-Йорк из-за проблем с американской визой.