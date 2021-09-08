18-летняя Радукану вышла в полуфинал US Open — 2021, в двух сетах обыграв Бенчич

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2021.
В четвертьфинальном поединке квалифаер Радукану обыграла 11-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич, которая ранее выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу британки. Радукану 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бенчич — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
За право стать финалисткой US Open — 2021 Радукану сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Мария Саккари (Греция, 17).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге.
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