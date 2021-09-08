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Эмоции 18-летней Эммы Радукану после выхода в полуфинал US Open — 2021

Эмоции 18-летней Эммы Радукану после выхода в полуфинал US Open — 2021
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану эмоционально отреагировала на выход в полуфинал дебютного для себя Открытого чемпионата США — 2021.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В четвертьфинальном поединке квалифаер Радукану обыграла 11-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич, которая ранее выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу британки.

За право стать финалисткой US Open — 2021 Радукану поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Мария Саккари (Греция, 17).

Отметим, в поле зрения общественности Радукану попала после успешного выступления на Уимблдоне-2021. Будучи 365-й ракеткой мира, Эмма прошла квалификацию и добралась до четвёртого круга турнира.

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