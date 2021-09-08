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18-летняя Радукану стала первым квалифаером в истории, пробившимся в полуфинал US Open

18-летняя Радукану стала первым квалифаером в истории, пробившимся в полуфинал US Open
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вошла в историю Открытой эры (с 1968 года) как единственный квалифаер, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США.

Ранее, в четвертьфинальном поединке на дебютном для себя US Open — 2021 Радукану обыграла 11-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич, которая ранее завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу британки.

За право стать финалисткой US Open — 2021 Радукану поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Мария Саккари (Греция, 17).

Для Радукану это второе выступление на турнирах «Большого шлема». На прошедшем на Уимблдоне Эмма, будучи 365-й ракеткой мира, также прошла квалификацию и добралась до четвёртого круга турнира.

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