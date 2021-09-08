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Эмма Радукану стала самой юной полуфиналисткой US Open после Марии Шараповой в 2005-м

Эмма Радукану стала самой юной полуфиналисткой US Open после Марии Шараповой в 2005-м
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150-я ракетка мира британка Эмма Радукану стала самой молодой полуфиналисткой Открытого чемпионата США после россиянки Марии Шараповой в 2005-м.

В четвертьфинальном поединке на дебютном для себя US Open — 2021 Радукану обыграла 11-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич, которая ранее завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу британки.

В данный момент Радукану 18 лет 8 месяцев. Шарапова же пробилась в полуфинал US Open — 2005, когда ей было 18 лет 4 месяца. Тогда она в трёх сетах уступила представительнице Бельгии Ким Клейстерс со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 3:6.

За право стать финалисткой US Open — 2021 Радукану поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Мария Саккари (Греция, 17).

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