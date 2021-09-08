Грег Руседски отреагировал на выход в полуфинал US Open 18-летней Эммы Радукану

Экс четвёртая ракетка мира, канадский и британский теннисист Грег Руседски отреагировал на выход в полуфинал US Open — 2021 18-летней Эммы Радукану.
В четвертьфинальном поединке на дебютном для себя US Open Радукану обыграла 11-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич, которая ранее завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу британки.
«Что за шоу от Эммы Радукану! Она стала первой победительницей квалификации, прошедшей в полуфинал US Open. В четвертьфинале ей удалось буквально сломать форхенд Бенчич. Теперь у неё есть реальный шанс выиграть первый мэйджор. Ух ты! Путешествие продолжится завтра», — написал Руседски в своём «твиттере».
За право стать финалисткой US Open — 2021 Радукану поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Мария Саккари (Греция, 17).
- 8 сентября 2021
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