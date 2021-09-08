Зверев отыграл сетбол у Харриса. Перед этим он пожаловался судье на яркий свет табло

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев прервал подачу на сет Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР в четвертьфинальном матче US Open — 2021.
Эпизод произошёл на тай-брейке первой партии. Харрис при счёте 6:6 (6:5) готовился подавать на сет, в этот момент Зверев пожаловался судье на вышке на яркий свет центрального табло, из-за чего произошла почти минутная пауза. Впоследствии Зверев выиграл три очка подряд и забрал первый сет со счётом 7:6 (8:6).
Во время перерыва южноафриканец не сдержал эмоций и бросил на корт свои энергетические напитки, бутылки лопнули, а жидкость растеклась по корту. В итоге, Харрис вместе с болбоями, Зверевым и судьёй вытирали корт полотенцами.
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим, он пропускает текущий розыгрыш из-за травмы. В финальном матче Тим обыграл именно Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
- 8 сентября 2021
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