Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гари Линекер отреагировал на выход в полуфинал US Open — 2021 18-летней Эммы Радукану

Гари Линекер отреагировал на выход в полуфинал US Open — 2021 18-летней Эммы Радукану
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер отреагировал на выход в полуфинал US Open — 2021 18-летней британки Эммы Радукану.

В четвертьфинальном поединке на дебютном для себя US Open Радукану обыграла 11-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич, которая ранее завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу британки.

«Какой перформанс! Какой триумф! Какое будущее! 18-летняя Эмма Радукану проходит в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Это оглушительный успех. Отлично сработано, боже мой, это очень хорошо», — написал Линекер в своём «твиттере».

За право стать финалисткой US Open — 2021 Радукану поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Мария Саккари (Греция, 17).

Новость по теме
Эмоции 18-летней Эммы Радукану после выхода в полуфинал US Open — 2021
Сенсация US Open! 150-я ракетка мира обыграла олимпийскую чемпионку и вышла в полуфинал Сенсация US Open! 150-я ракетка мира обыграла олимпийскую чемпионку и вышла в полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021