Гари Линекер отреагировал на выход в полуфинал US Open — 2021 18-летней Эммы Радукану

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер отреагировал на выход в полуфинал US Open — 2021 18-летней британки Эммы Радукану.

В четвертьфинальном поединке на дебютном для себя US Open Радукану обыграла 11-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич, которая ранее завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу британки.

«Какой перформанс! Какой триумф! Какое будущее! 18-летняя Эмма Радукану проходит в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Это оглушительный успех. Отлично сработано, боже мой, это очень хорошо», — написал Линекер в своём «твиттере».

За право стать финалисткой US Open — 2021 Радукану поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Мария Саккари (Греция, 17).