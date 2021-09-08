Зверев вышел в полуфинал US Open — 2021, где может сыграть с Джоковичем

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — 2021.
В четвертьфинальной встрече Зверев (4) обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Зверев 20 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Харриса — 13 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
За право стать финалистом US Open — 2021 Зверев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия, 6), который состоится 9 сентября в 3:30 мск.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. За выход в полуфинал Зверев получит $ 675 тыс. призовых. В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим, он пропускает текущий розыгрыш из-за травмы. В финальном матче Тим обыграл именно Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
- 8 сентября 2021
-
23:10
-
23:04
-
22:34
-
22:12
-
21:39
-
21:21
-
21:07
-
20:36
-
19:55
-
19:30
-
19:01
-
18:51
-
18:31
-
18:01
-
17:35
-
16:55
-
16:23
-
15:51
-
15:34
-
15:19
-
14:56
-
14:02
-
13:45
-
12:47
-
12:23
-
11:50
-
11:46
-
11:07
-
11:01
-
10:51
-
10:10
-
09:52
-
09:50
-
09:22
-
09:16