Матс Виландер прокомментировал спорный поступок Зверева в матче с Харрисом на US Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал неоднозначный момент в четвертьфинальном матче US Open — 2021, где встречались немец Александр Зверев и южноафриканец Ллойд Джордж Харрис.

Эпизод произошёл на тай-брейке первой партии. Харрис при счёте 6:6 (6:5) готовился подавать на сет, в этот момент Зверев пожаловался судье на вышке на яркий свет центрального табло, из-за чего произошла почти минутная пауза. Впоследствии Зверев выиграл три очка подряд и забрал первый сет со счётом 7:6 (8:6).

«Что же произошло? Большой экран над игроками транслировал чьи-то ноги, Саши или Ллойда, и потом резко новая картинка появилась. Когда ты стоишь на приёме и цвет экрана постоянно меняется, ты отвлекаешься, теряется фокусировка. Я понимаю, о чём говорил Саша. На самом деле он не в первый раз на это жалуется, Саша и раньше на это обращал внимание. Он должен был это сделать, ведь соперник подавал на сет, Саша мог его проиграть из-за экрана», — сказал Виландер в эфире Eurosport.

В итоге матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4 в пользу Зверева. За право стать финалистом US Open — 2021 он поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия, 6).

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