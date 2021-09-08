Матс Виландер прокомментировал спорный поступок Зверева в матче с Харрисом на US Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал неоднозначный момент в четвертьфинальном матче US Open — 2021, где встречались немец Александр Зверев и южноафриканец Ллойд Джордж Харрис.
Эпизод произошёл на тай-брейке первой партии. Харрис при счёте 6:6 (6:5) готовился подавать на сет, в этот момент Зверев пожаловался судье на вышке на яркий свет центрального табло, из-за чего произошла почти минутная пауза. Впоследствии Зверев выиграл три очка подряд и забрал первый сет со счётом 7:6 (8:6).
«Что же произошло? Большой экран над игроками транслировал чьи-то ноги, Саши или Ллойда, и потом резко новая картинка появилась. Когда ты стоишь на приёме и цвет экрана постоянно меняется, ты отвлекаешься, теряется фокусировка. Я понимаю, о чём говорил Саша. На самом деле он не в первый раз на это жалуется, Саша и раньше на это обращал внимание. Он должен был это сделать, ведь соперник подавал на сет, Саша мог его проиграть из-за экрана», — сказал Виландер в эфире Eurosport.
В итоге матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4 в пользу Зверева. За право стать финалистом US Open — 2021 он поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Маттео Берреттини (Италия, 6).
- 9 сентября 2021
-
00:32
-
00:02
- 8 сентября 2021
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:34
-
22:12
-
21:39
-
21:21
-
21:07
-
20:36
-
19:55
-
19:30
-
19:01
-
18:51
-
18:31
-
18:01
-
17:35
-
16:55
-
16:23
-
15:51
-
15:34
-
15:19
-
14:56
-
14:02
-
13:45
-
12:47
-
12:23
-
11:50
-
11:46
-
11:07
-
11:01
-
10:51
-
10:10
-
09:52