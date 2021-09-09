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Матс Виландер: между Джоковичем и Радукану так много общего!

Матс Виландер: между Джоковичем и Радукану так много общего!
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил уровень игры 18-летней британки Эммы Радукану, которая ранее вышла в полуфинал дебютного для себя US Open — 2021.

«Считаю, мы должны больше внимания обращать на подачу Эммы Радукану, потому что в 18 лет иметь такую невероятно зрелую подачу очень необычно. Да у неё всё очень нестандартно для 18 лет: движения по корту, сила удара, теннисная интуиция. Она играет очень мудро, всё делает в нужное время и в нужный момент.

Её движения, особенно на задней линии, просто невероятны. Ещё она гибкая и сильная, пробивает так же, как один серб, идущий сейчас за календарным «Большим шлемом», — как Новак Джокович. Между ними так много общего! Форхенд по-прежнему остаётся слабым местом Радукану, но она нашла способ обойти это, и это реально впечатляет», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.

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