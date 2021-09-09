US Open — 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 8 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
US Open. Женщины. 1/4 финала
Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 6:3, 6:4.
Мария Саккари (Греция, 17) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 6:4, 6:4.
В полуфинальных матчах Саккари сыграет с Радукану, а представительница Беларуси Арина Соболенко (2) — с канадкой Лейлой Фернандес. Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 11 сентября.
Сетка турнира доступна на «Чемпионате».
В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
- 9 сентября 2021
-
08:16
-
08:10
-
08:06
-
07:37
-
03:42
-
00:32
-
00:02
- 8 сентября 2021
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:34
-
22:12
-
21:39
-
21:21
-
21:07
-
20:36
-
19:55
-
19:30
-
19:01
-
18:51
-
18:31
-
18:01
-
17:35
-
16:55
-
16:23
-
15:51
-
15:34
-
15:19
-
14:56
-
14:02
-
13:45
-
12:47
-
12:23
-
11:50
-
11:46