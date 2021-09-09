US Open — 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 8 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.



US Open. Женщины. 1/4 финала

Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 6:3, 6:4.

Мария Саккари (Греция, 17) — Каролина Плишкова (Чехия, 4) — 6:4, 6:4.



В полуфинальных матчах Саккари сыграет с Радукану, а представительница Беларуси Арина Соболенко (2) — с канадкой Лейлой Фернандес. Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 11 сентября.



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В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.