Александр Зверев — о четвертьфинале US Open: это был странный матч

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале олимпийский чемпион обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4.
«Я очень рад выходу в полуфинал. Это был странный матч. В первом сете соперник играл очень хорошо, он не давал мне шансов на приёме. Но после этого я начал играть гораздо лучше. Думаю, первый сет стал поворотным моментом. После победы в нём у меня всё стало получаться», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.
В полуфинале Александр сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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