Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем в полуфинале US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об ожиданиях от матча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинале US Open.
«Готовясь к матчу с Новаком, ты понимаешь, что нужно будет показать свой лучший теннис. Нужно играть идеально, иначе не победишь. Но нельзя всё время демонстрировать идеальный теннис. Именно поэтому соперники чаще всего проигрывают Новаку. В матчах с ним нужно побеждать самому, нужно доминировать в розыгрышах и допускать как можно меньше невынужденных ошибок. Он лучший теннисист мира, победить его сложно», — цитирует Зверева официальный сайт турнира.
На Олимпиаде в Токио Александр обыграл Новака в полуфинале со счётом 1:6, 6:3, 6:1.
«Олимпиада — крупнейший турнир в мире. Я играл с первой ракеткой мира, проиграл сет и уступал с брейком, я практически вылетел, но в итоге сумел спасти матч. Это были особенные эмоции. Кажется, до меня никто не мог победить Новака в важном матче в этом сезоне, никто не обыгрывал его на „Шлемах“. Я стал первым. Это придаёт уверенности», — сказал немец.
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