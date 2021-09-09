Саккари — о полуфинале с Радукану: Эмма — новичок в туре, так что я мало о ней знаю

26-летняя греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата США с 18-летней британкой Эммой Радукану.

«Эмма – новичок в туре, так что я мало что о ней знаю. Очевидно, она проводит турнир всей своей жизни. Она заслуживает того, чтобы быть здесь. Она справедливо выиграла все эти матчи. Я бы не назвала себя фаворитом. Я думаю, что у всех нас равные шансы на победу в полуфинале, а затем на завоевание титула. Я бы сказала, шанс победить — 25% у каждого в полуфинале и 50% у двух финалисток. Мы все здесь не просто так. Мы все хорошо играем. Никто из нас не попал в полуфинал, потому что наши пять соперниц снялись с матчей. Я с нетерпением жду возможности сыграть свой второй полуфинал в этом году.

Я определённо не чувствую себя старой. Я в лучшем возрасте в своей карьере. Я стала более зрелой, чем раньше. Как я уже много раз говорила, думаю, что у каждого игрока разное время прорыва. Сейчас, наверное, моё время в возрасте 26 лет. Я довольно поздно пришла в тур. Я не была хорошим юниором. Не была звездой, когда мне было 18 или 19 лет. Мне приходилось работать и многим жертвовать в своей жизни. Но сейчас это приносит плоды, и я очень рада, что в возрасте 26 лет действительно могу достичь этих результатов», — приводит слова Саккари US Open.

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