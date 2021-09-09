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Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал US Open, пресс-служба ATP отреагировала

Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал US Open, пресс-служба ATP отреагировала
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

«Вперёд! Полуфинал», — написал Джокович.

Пост доступен в «инстаграме» Новака Джоковича

Пресс-служба ATP отреагировала на пост первой ракетки мира, написав в комментарии: «Выдающееся выступление, Новак».

За выход в финал Джокович поспорит с немцем Александром Зверевым. Турнир завершится 12 сентября. В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

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