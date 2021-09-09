Радукану: сейчас я здесь не для того, чтобы гоняться за какими-то рекордами

18-летняя британка Эмма Радукану рассказала, как ей удаётся демонстрировать на корте самообладание и выдержку.
«Думаю, что спокойствие и психологическая устойчивость определённо исходят из моего воспитания. Мои родители оба прививали мне с самого раннего возраста позитивное отношение к корту, на который нельзя было выходить в плохом настроении. Так что с юных лет я усвоила это, и следую этому правилу до сих пор.
Когда вы проводите матч на такой большой арене, чтобы выйти в свой первый полуфинал «Шлема», вам определённо нужно чувство спокойствия, чтобы пережить этот момент, особенно когда я уступала 0:30, и просто перезагрузиться, сосредоточиться на том, что я могу контролировать. Я точно знала, какие комбинации буду разыгрывать, и, да, я просто была очень сосредоточена, старалась не торопиться.
На самом деле я вообще не имею ни малейшего представления ни о каких рекордах. Сегодня я впервые услышала, что я была первым участником квалификации, который прошёл в полуфинал. До этого я понятия не имела об этом. Я здесь сейчас не для того, чтобы гоняться за какими-то рекордами. Я просто забочусь о том, что могу сделать в данный момент и в предстоящем матче. Я ещё даже не начинала думать о следующем», — приводит слова Радукану US Open.
- 9 сентября 2021
-
11:17
-
11:00
-
10:58
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:43
-
09:38
-
09:23
-
08:16
-
08:10
-
08:06
-
07:37
-
03:42
-
00:32
-
00:02
- 8 сентября 2021
-
23:34
-
23:10
-
23:04
-
22:34
-
22:12
-
21:39
-
21:21
-
21:07
-
20:36
-
19:55
-
19:30
-
19:01
-
18:51
-
18:31
-
18:01
-
17:35
-
16:55
-
16:23
-
15:51