Радукану: сейчас я здесь не для того, чтобы гоняться за какими-то рекордами

18-летняя британка Эмма Радукану рассказала, как ей удаётся демонстрировать на корте самообладание и выдержку.



«Думаю, что спокойствие и психологическая устойчивость определённо исходят из моего воспитания. Мои родители оба прививали мне с самого раннего возраста позитивное отношение к корту, на который нельзя было выходить в плохом настроении. Так что с юных лет я усвоила это, и следую этому правилу до сих пор.



Когда вы проводите матч на такой большой арене, чтобы выйти в свой первый полуфинал «Шлема», вам определённо нужно чувство спокойствия, чтобы пережить этот момент, особенно когда я уступала 0:30, и просто перезагрузиться, сосредоточиться на том, что я могу контролировать. Я точно знала, какие комбинации буду разыгрывать, и, да, я просто была очень сосредоточена, старалась не торопиться.

На самом деле я вообще не имею ни малейшего представления ни о каких рекордах. Сегодня я впервые услышала, что я была первым участником квалификации, который прошёл в полуфинал. До этого я понятия не имела об этом. Я здесь сейчас не для того, чтобы гоняться за какими-то рекордами. Я просто забочусь о том, что могу сделать в данный момент и в предстоящем матче. Я ещё даже не начинала думать о следующем», — приводит слова Радукану US Open.