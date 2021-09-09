Новак Джокович: Зверев в невероятной форме, как и Медведев

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал об ожиданиях от матча с немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата США. На прошедших Олимпийских играх в Токио Зверев победил Джоковича в полуфинале со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

«Концовка олимпийского турнира получилась очень непростой для меня в эмоциональном плане. Но до полуфинала я доминировал. В матче со Зверевым я вёл 6:1, 3:2, а он при этом играл отлично. Я показывал великолепный теннис, но затем, к сожалению, моя игра развалилась. Так бывает.

Я просто начал немного сомневаться в своих ударах, а Зверев стал здорово читать мою подачу. У него самого невероятная подача, благодаря ей он зарабатывает немало лёгких очков. В итоге он победил уверенно. Он заслужил золотую медаль. После Олимпиады Александр не проиграл ни матча.

Он в невероятной форме, как и Медведев. Но матчи здесь проходят в пятисетовом формате. Это турнир «Большого шлема». Да, в последние годы Зверев хорошо выступал на US Open. В прошлом году он был в паре очков от своего первого титула на «Шлемах».



Нас ждёт упорное сражение, даже упорнее, чем в матче с Берреттини. Но я к этому готов. Это препятствие, которое мне нужно преодолеть на пути к цели. Я не могу предсказать результат, но точно смогу настроиться лучшим образом. Я знаю игру Зверева. Очень хорошо знаю. Он играет прекрасно. Но, ещё раз, это уже полуфинал, в дело вступают нервы. Результат может быть любым. Думаю, победителя определят считанные розыгрыши», — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.

Матч состоится завтра, 10 сентября.

Новость по теме Джокович опубликовал пост после выхода в полуфинал US Open, пресс-служба ATP отреагировала