Радукану: присутствие бывших чемпионов на моих матчах вдохновляет

18-летняя теннисистка Эмма Радукану, на матчах которой бывшие британские чемпионы — Энди Маррей, Тим Хенман, Вирджиния Уэйд — либо присутствовали, либо подбадривали в соцсетях, рассказала о важности поддержки кумирами.
«Думаю, что их присутствие и всё, чего они достигли, само по себе вдохновляет меня. У нас есть несколько замечательных образцов для подражания, на которые мы можем равняться. Лично я не проводила с ними так много времени, но Энди довольно часто разговаривал со мной, и я действительно тренировалась с ним два раза, что было полезно для меня, чтобы увидеть скорость его мяча и насколько он хорош. Все они такие замечательные образцы для подражания, которым я должна следовать.
Но вот мои родители не смогут приехать сюда. Это невозможно, потому что в нынешних реалиях нужно официальное разрешение, а для утверждения требуется пара недель. Уже слишком поздно, они не смогут его получить», — приводит слова Радукану US Open.
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