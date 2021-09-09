Ллойд Джордж Харрис объяснил поражение в матче со Зверевым в 1/4 финала US Open

Южноафриканский теннисист Ллойд Джордж Харрис прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче US Open с представителем Германии Александром Зверевым со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 4:6.

«Принять это нелегко. Матч был похож на американские горки. У меня были возможности, но игра пошла не по моему сценарию. Уровня моей игры оказалось недостаточно. Я этим разочарован. Однако всё равно осталось немало позитивных моментов. Только четвертьфинал не получился идеальным.

В целом я провёл отличный турнир, одержал ряд больших побед над топ-игроками. Я провёл пятисетовый матч. Я был в хорошей форме, даже сегодня. Я извлеку немало уроков из своего выступления, ведь это был мой первый четвертьфинал на турнире «Большого шлема»», — цитирует Харриса официальный сайт турнира.